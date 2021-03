Čo si to dovoľujete, pán bavorský ministerský predseda Markus Söder!!

Svojím vyhlásením, že "Európa musí čo najviac zrýchliť schvaľovacie konanie v prípade ruskej vakcíny Sputnik V a už teraz sa musí venovať nákupu tohto preparátu, proti chorobe COVID-19, hoci ešte nie je registrovaný"

ste napľuli do očí mnohým občanom Slovenska (tak by to asi výstižne povedal bývalý veľvyslanec pri NATO pán Vašečka.) Vy azda neviete, že táto ruská vakcína má vedľajšie účinky ešte predtým, než sa podá vo forme nejakej injekcie??!! A zatiahli ste do nákupu neregistrovanej vakcíny (pod zámienkou, že aj tak bude schválená, lebo je kvalitná) tiež predsedníčku Európskej komisie von der Layenovú i ďalších predsedov spolkových vlád v Nemecku a už sa v jej prospech vyjadril tiež rakúsky kancelár Sebastián Kurz aj pani Merkelová, ba ďalšie známe osobnosti EÚ. Naposledy napríklad predseda vakcinačnej komisie v Nemecku: "Sputnik V je výborná vakcína a je dizajnovaná veľmi inteligentne"

A znehodnocujete úsilie predsedníčky správnej rady Európskej liekovej agentúry Christy Wirthumer-Hoche, že Sputnik je ruská ruleta. Zbytočne vzdychá hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, že použitie Sputnika V je pod nebývalým politickým tlakom a egoistické záujmy niektorých kruhov ohrozujú milióny životov.

Áno, pán Söder a spol., znehodnotili ste úsilie množstva ľudí, ktorý boli ochotní, hoci aj vlastným telom brániť ruským hybridným hrozbám (pozdravujeme p.Remišovú aj p. Sulíka) podkopali ste ich ochotu a pripravenosť poslúžiť Západu proti Ruskej federácii. Tá vakcína rozvracia vlády a je to koniec koncov geopolitická zbraň, je to taký malý Rus s kalašnikovom v podobe vakcíny.

Vy asi neviete, aké obete už Slováci priniesli, aby sa zastavila táto zbraň hybridnej vojny z Ruska. Kvôli dovozu vakcíny takmer skolaboval náš minister zahraničných vecí Korčok (ešte stále trpí tikmi), vrcholí vládna kríza a skončí sa to zrejme nepekne. Aj baťko Milan Lasica (želáme mu veľa zdravia, najmä duševného) sa nechal počuť, že veru on nič ruské určite nechce. A naši bratia Ukrajinci sú ochotní radšej vymrieť, len aby ukázali, že oni ruskú vakcínu nepotrebujú a zaobídu sa bez nej (hlavný lekár Ukrajiny p.Ljaško sa ako jeden z prvých Ukrajincov dal v priamom prenose očkovať AstrouZenecou (obdoba nášho vakcinačného maskota Krčméryho), no nakazil sa virusom neskôr po očkovaní...

Čo na tom, že Sputnik je už zaregistrovaný v 54 krajín (naposledy v mojej obľúbenej destinácii Seychelly, žiaľ odteraz stopka z Vlády) a lietadlá zo Šeremeťjeva už od decembra minulého roku nestíhajú dodávky do Latinskej Ameriky, kde ňou zaočkovali milióny (prvá krajina, kde sa začalo masovo očkovať bola Argentína). Keďže ruská vakcína sa v praxi ukázala ako spoľahlivá a výhodná (nespôsobila žiadne závažné prípady a reakcie), začína sa masová výroba vo viacerých krajinách (napr. farmaceutická veľmoc India atď.). Nechcel by som byť zamestnaný v Ruskom fonde pre priame investície (nemám rád hluk), pretože tam momentálne neustále vyzváňajú telefóny, (pozdravujeme pána Kirila alias Kirila Dmitrijeva, generálneho riaditeľa fondu), vakcínu tam bez strachu práve objednávajú asi 110 miliónové Filipíny...

Alexander Ginzburg, riaditeľ Národného centra pre epidemiologický a mikrobiologický výskum Gamaleya, ktoré vyvinulo Sputnik V garantuje, že nikto neskončí v nemocnici ani v prípade infekcie a vírus neprenikne do pľúc, účinnosť platí pre všetky vekové kategórie a očakávaná doba imunity presahuje dva roky.

Niektorí ľudia sa domnievajú, že terajšie preteky s časom sme si mohli odpustiť, keby si vakcínu Sputnik všimli zodpovedné autority už prinajmenej vtedy, keď ju Ruská federácia ako prvú na svete zaregistrovala a nie sa jej vysmievať a šíriť predsudky a protiruské nálady, a viesť proti nej silnú politickú kampaň (prípadne predtým umožniť, aby sa táto vakcína prostredníctvom patentu vyrábala aj v EÚ). Trochu neskoro zisťuje komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton, že Sputnik V pokladá sa veľmi spoľahlivú vakcínu, ktorá by sa mala vyrábať v EÚ (zrejme to aj to bude, prípravy sú v Taliansku, Nemecku, Francúzsku i Španielsku). Ale kým sa továreň na vakcíny postaví... Nuž, per aspera ad Astra (pre neovládajúcich latinčinu stačí Google)