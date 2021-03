Mám pre vás o vakcínach tri správy!

Veru, moji milí, tak je. Zachytil som tri dôležité správy, jednu zlú a dve dobré. Čo chcete počuť najskôr?

Tak teda najprv tú zlú: výroba vakcín potrebuje ako základnú surovinu tzv. nanolipidy, čo je látka, ktorou ako úzkoprofilovou strategickou surovinou disponuje hlavne USA (ešte Rusko a Čína). Európska únia má katastrofálny nedostatok tejto látky a preto je tu výroba vakcín výrazne obmedzená, keďže závisí výlučne od dodávok z USA. Nuž, Európska únia bude mať dosť vakcín len vtedy, ak USA láskavo túto surovinu uvoľnia v dostatočnom množstve aj pre svojho polovazala EÚ.

A teraz tie dobré správy: v USA začali ešte koncom februára očkovať už aj opice v zoologických záhradách. Nezáviďte im, milí moji nezaočkovaní, (viem, viem, tí z kritickej infraštruktúry ako Cibulková, Šeliga, Kollár či Zemanová im závidieť už nemusia, podobne ako mladí taxikári či zdraví a mocní policajti). Je teda zrejmé, že nejaké nanolipidy tak predsa len kvapnú aj pre EÚ. Nie, opice neboli očkované tou "opičou" vakcínou (AstraZeneca), tou, ktorou zaočkovali u nás mladších učiteľov (istý známy, učiteľ podstúpil toto očkovanie len v nádeji, že mu narastú vlasy na hlave, ktorá je už dávnejšie holá), ale špeciálnou veterinárnou vakcínou. AstruZenecu , ktorú si niektoré štáty EÚ poriadne naškrečkovali (Francúzko, Nemecko majú v skladoch milióny), musia použiť na ľuďoch, ale domáci nad ňou ohŕňajú nosom a tak sa občas stane, že sa niečo z tých miliónových zásob (kvôli exspirácii? ) ujde aj nám, páriom . Naposledy ďakovala sama prezidentka Čaputová Francúzsku za obrovský dar, 15 tis. kusov týchto vakcín.

Nuž nespravodlivosť vládne na tomto svete! Kým Kanada si nahonobila a nažgrlošila vakcín asi 650 miliónov dávok (pri 37 miliónov obyvateľov sa môže každý občan Kanady dať zaočkovať cca 18 krát (nemajú tam náhodou nejakého očkovacieho Matoviča?). Na Kosovo spojenci celkom zabudli a tak má k dispozícii len 15 tis. ks vakcín, ktoré mu poslalo ako naprotiveň Srbsko, jeho niekdajší "kolonizátor" (ale to nebude stačiť ani na kritickú kosovskú infraštruktúru, ktorú tvoria najmä trafikanti s drogami, obchodníci so ženami a rôzne kriminálne živly). A Albánsku, čo je bohu za chrbtom, sa podarilo získať len nejakých 80 tis. vakcín z dosť pochybných zdrojov, možno sú to aj fake vakcíny. Ale Albánci (aj tí kosovskí) sú tuhí chlapci, azda máme zbytočné obavy a vyliečia sa len rakijou a bromhexinom.

Druhá dobrá správa je, že ruskú vakcínu Sputnik V (Víťaz?) oficiálne zaregistrovalo aj (Severné) Macedónsko, teda presnejšie tá inštitúcia, ktorá je obdoba nášho ŠÚKLu. Toto by si mali všimnúť Matovičovi muži (pozdravujem pán Krajči, Naď, Grendel, Šípoš), veď ak to nebude schopný urobiť náš ústav, môžeme sa predsa obrátiť na ten macedónsky! Zdá sa, že je akčnejší a má porozumenie pre potreby doby.

Ešte by som chcel upozorniť, že tí, čo ruskú vakcínu označujú ako neregistrovanú, sa vyjadrujú veľmi nepresne a tendenčne, lebo túto vakcínu zaregistrovali a schválili v 46 krajinách (zatiaľ vedie AstraZeneca s 49, Pfizer má schválenú 43 štátov, Modernu 19 a Sinopharm 18. (akurát v EÚ nie je ešte certifikovaná), ale zato je aj v takých ľudnatých ako Brazília, Mexiko, Argentína...